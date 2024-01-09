ضبط 65 طن ملح طعام داخل مصنع تعبئة مخالف في الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية- محمد البدري ومحمد عامر:

ضبطت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، اليوم الثلاثاء، 65 طن ملح طعام، داخل مصنع تعبئة بدون ترخيص، في برج العرب.

قال المهندس محمود القلش، المتحدث الرسمي لمديرية التموين بالإسكندرية، إن إدارة تموين برج العرب نفذت حملة مُكبرة في نطاق الإدارة أسفرت عن ضبط مصنع لتعبئة ملح الطعام دون ترخيص.

وأضاف معاون وكيل الوزارة للإعلام والاتصال السياسي، في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، أنه جرى مصادرة 40 طن ملح طعام خام و25 طن ملح طعام معبأ منتج نهائي، وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والعرض على وكيل النائب العام.

من جانبه، أوضح المهندس أحمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين بالإسكندرية، أن الحملة تأتي في إطار الرقابة المستمرة على الأنشطة التجارية والتموينية، لمنع احتكار السلع الغذائية والاستهلاكية، وضبط الأسواق ومعاقبة المخالفين وفقًا للقانون.

فيما وجه اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بتكثيف حملات الرقابة على الأسواق والتأكيد على الأجهزة الرقابية بمديرية التموين والتجارة الداخلية بتكثيف حملات التفتيش والرقابة على المصانع والمنشآت لمحاربة كافة أشكال الغش التجاري.