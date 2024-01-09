القسام تكشر عن أنيابها وتغرزها في قوات الإحتلال بغزة .. تدمير 42 آلية عسكرية وتصفية 22 جندي والإعلام الإسرائيلي : إصابة 103 من جنود الجيش وهناك حالات حرجة

الشارقة - اميمة ياسر - قال الناطق العسكري باسم كتائب القسام، الجناح العسكرية لحركة حماس، أبو عبيدة، إن مقاتليهم دمروا الأسبوع الماضي 42 آلية عسكرية إسرائيلية كليا أو جزئيا وأجهزوا على 22 جنديا من المسافة صفر.

وأضاف، في كلمة نقلتها شبكة "الجزيرة" الإخبارية، اليوم الثلاثاء، أن القسام أوقعت العشرات من جنود الاحتلال بين قتيل وجريح في 52 مهمة، استهدفت فيها قوات إسرائيلية بقذائف وعبوات مضادة للتحصينات.

وأكد أن القسام نسفت منزل وفجرت 4 مداخل أنفاق وحقل ألغام في جنود الاحتلال، وأطلقت صاروخ أرض-جو على مروحية بسماء القطاع.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت كتائب القسام إنها تمكنت من الاستيلاء على طائرة استطلاع إسرائيلية من طراز "سكاي لارك" كانت في مهمة مخابراتية شرق حي الزيتون بمدينة غزة.

إصابة 103جنود في المعارك خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، إصابة 103جنود في المعارك خلال الـ24 ساعة الماضية، ذاكرًا أن «اثنين منهم في حالة حرجة».

ونقلت صحيفة «هآرتس» العبرية، ، عن الجيش الإسرائيلي قوله، إن 19 من الجرحى أصيبوا خلال المعارك في قطاع غزة، لافتًا إلى تسجيل إصابة خطيرة بينهم.

وأشار جيش الاحتلال إلى إصابة 3 جنود بجروح متوسطة و98 آخرين بجروح خطيرة، دون الإشارة إلى مناطق المعارك التي تعرضوا للإصابة فيها.

وأفادت وسائل إعلام عبرية، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الاقتصاد نير بركات، تفقدا اليوم اللواء 769 حيرام، الذي يخوض معركة على الحدود الشمالية.

وقال نتنياهو، مخاطبًا للجنود: «اخترت أن آتي إلى كريات شمونة في يوم القصف علينا، لأعرب عن تقديري للخدمة التي تقومون بها هنا، لحماية حدودنا الشمالية وأيضا لإرسال رسالة إلى حزب الله».

ويأتي هذا التصريح، بعدما أعلن حزب الله اللبناني، اغتيال القيادي البارز في كتيبة رضوان وسام الطويل «جواد»، في غارة إسرائيلية استهدفت سيارة جنوب البلاد.

وأضاف نتنياهو: «لقد ارتكب حزب الله خطأً كبيراً بحقنا عام 2006، ومستمر في ارتكابه حتى الآن، لقد ظن أننا (خيوط عنكبوت) لكنه فوجئ بقوة هائلة».

وأكد عزمه القيام بما يلزم لإعادة سكان الشمال إلى منازلهم مرة أخرى، قائلًا: «سنبذل قصارى جهدنا لاستعادة الأمن في الشمال والسماح لعائلاتكم بالعودة إلى ديارهم بأمان».