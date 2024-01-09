أبو عبيدة: دمرنا 42 آلية إسرائيلية وأجهزنا على 22 جنديا خلال أسبوع

المنامة - ياسر ابراهيم - قال الناطق العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة إن "مجاهدي القسام دمروا الأسبوع الماضي 42 آلية عسكرية إسرائيلية كليا أو جزئيا وأجهزوا على 22 جنديا من المسافة صفر".

وأضاف أن القسام أوقعت العشرات من جنود الاحتلال بين قتيل وجريح في 52 مهمة استهدفت فيها قوات إسرائيلية بقذائف وعبوات مضادة للتحصينات.

وأكد أن القسام نسفت منزلا وفجرت 4 مداخل أنفاق وحقل ألغام في جنود الاحتلال، وأطلقت صاروخ أرض-جو على مروحية في سماء القطاع.

وبالتزامن مع إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي بدء بمرحلة جديدة (ثالثة) من الحرب على غزة، تندلع اشتباكات عنيفة بين قواته ومقاتلي الفصائل الفلسطينية المسلحة، في المناطق الشمالية من المحافظة الوسطى ومدينة خان يونس جنوبي القطاع.

وشهدت عدة مناطق من المحافظة الشمالية للقطاع عودة للاشتباكات العنيفة، بعد أكثر من أسبوع من تقلص عمليات الجيش في هذه المناطق إثر انسحاب قواته من مساحات واسعة منها.

وتزامن مع هذه الاشتباكات، تنفيذ غارات جوية عنيفة شنتها مقاتلات الاحتلال على مناطق مختلفة من القطاع، خاصة الوسطى وخان يونس ما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى.

