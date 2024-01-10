شكرا لقرائتكم خبر عن القانون ينظم مهام مراكز تنمية الموارد البشرية فى الجهاز الإدارى للدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، ضوابط وإجراءات لتدريب وتأهيل وإعداد الموظفين في الجهاز الإداري للدولة، لتنمية ثقافة الخدمة المدنية والموارد البشرية.

وتنص المادة (7) من القانون، علي أن تعمل الوحدة على تدريب وتأهيل وإعداد الموظفين للقيام بواجباتها ومسئولياتها على نحو يكفل تنمية ثقافة الخدمة المدنية ودورها في المجتمع وتحقيق أهدافها.

وتتضمن، أنه لكل وحدة إنشاء مركز لتنمية الموارد البشرية، بعد موافقة الجهاز لتدريب وتأهيل وإعداد الموظفين بها وبالمصالح أو الوحدات أو الفروع التابعة لها، ويجوز إسناد عمليات التدريب والتأهيل والإعداد إلى مراكز وهيئات التدريب التي يصدر باعتمادها قرار من رئيس الجهاز.

وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وإجراءات إنشاء مراكز تنمية الموارد البشرية ونظام التدريب والتأهيل والإعداد وضوابط الالتحاق بها والشهادات التي تمنحها.

فيما تنص المادة (8) على أنه يجوز للوحدة أن تقوم بتدريب الشباب على الأنشطة والأعمال التخصصية بها بناءً على طلبهم دون التزامها بتعيينهم، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية.