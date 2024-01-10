عشرات الحاخامات اليهود اعتصموا داخل قاعة مجلس الأمن الدولي مطالبين بوقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة

اعتصم عشرات الحاخامات اليهود وطلاب مدارس دينية يهودية، أمس، داخل قاعة مجلس الأمن الدولي في نيويورك، مطالبين بـ"وقف فوري ودائم" لإطلاق النار في غزة.

وذكرت منظمة "حاخامات من أجل وقف إطلاق النار"، أن "مجموعة من الحاخامات احتجوا داخل قاعة مجلس الأمن الدولي، حاملين لافتات ومرددين شعارات تطالب بوقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة".

وفي بث مباشر للمنظمة على منصة يوتيوب، شوهد عشرات الحاخامات وهم يهتفون داخل قاعة المجلس دعما لوقف إطلاق النار، رافعين لافتات، موجهة إلى الرئيس الأميركي جو بايدن، كتب عليها "بايدن.. أوقف الفيتو ضد السلام" و"بايدن.. العالم يقول: أوقفوا إطلاق النار".