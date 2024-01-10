تضرر سيارتين في انهيار صخري في ايزال - الضنية

أدت الأمطار الغزيرة التي هطلت طيلة ساعات المساء وصباحًا، إلى انهيار كميات من الصخور على سيارتين مركونتين الى جانب الطريق في بلدة ايزال - الضنية ألحق اضرارا فيهما، ما أدى إلى قطع الطريق في المنطقة المذكورة.

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