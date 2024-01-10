حماس: تصريحات بلينكن بشأن تمركز المقاومة بين المدنيين في غزة رواية مضللة

أعلنت حركة "حماس"، في بيان لها، عن رفضها تصريحات وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، بشأن تمركز المقاومة الفلسطينية بين المدنيين في قطاع غزة، مشيرة إلى أنها رواية مضللة.
وأشارت إلى أن "محاولات بلينكن تبرير الإبادة الجماعية التي يرتكبها جيش الاحتلال الإرهابي ضد المدنيين، هي محاولات بائسة، لغسل أيدي الاحتلال المجرم من دماء أطفال ونساء وشيوخ غزة، الذين تجاوَز عددهم الثلاثين ألف شهيداً، وهو ما يعكس مدى التورُّط الأميركي في هذه الجرائم والانتهاكات الواسعة".
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