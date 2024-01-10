اعلن الدفاع المدني في بيان ان "عناصر من الدفاع المدني عملوا منذ الساعة ٣:٣٠ ولغاية الساعة ٦:٠٠ من تاريخ اليوم الواقع في ٢٠٢٤/١/١٠ على انتشال جثة شهيد واخماد الحريق الذي شب على اثر الإستهداف الإسرائيلي لمنزل في كفرشوبا-حاصبيا".

كانت هذه تفاصيل خبر الدفاع المدني: انتشال جثة شهيد وإخماد النيران التي اندلعت إثر غارة جوية إسرائيلية على منزل بكفرشوبا فجر اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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