هاشم وفضل الله التقيا قاليباف وتأكيد على ضرورة الوقف الفوري للعدوان الاسرائيلي

التقى النائبان قاسم هاشم وحسن فضل الله رئيس مجلس الشورى الايراني محمد باقر قاليباف، على هامش مشاركتهما في الاجتماع الاستثنائي للجنة فلسطين في البرلمانات الاسلامية في طهران، حيث نقلا اليه تحيات رئيس مجلس النواب نبيه بري، وتم التأكيد على الموقف الموحد لجهة العمل على الوقف الفوري للعدوان الاسرائيلي على الشعب الفلسطيني.

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