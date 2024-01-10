فريد البستاني: الموازنة نريدها في خدمة اللبنانيين لا محفزّاً إضافياً على هجرتهم

اشار النائب فريد البستاني، الى ان "الوقائع تثبت أن انتقادنا للموازنة جاء مهنيا وبنّاء تأسيساً على مسائل كثيرة اغفلتها. فالقرصنة التي تعرّض لها المطار، كمثال عن كل ذلك، أكبر دليل على حاجته للصيانة والتحديث، تفوق كلفته بالطبع المبلغ الزهيد جدا المخصص له. كيف تصلح موازنة تهمل صيانة أهم مرفق حيوي؟ المطار هو بوابة لبنان الذي عبره يستقبل ملايين الوافدين ممّن ينفقون المليارات ويساهمون في صمود المقيمين، ولا يزالون يحولون دون الانهيار الاقتصادي التام. والمطار نفسه هو الذي يتيح لأبنائنا السفر مرغمين للعمل خارجاً بغية تحويل المال لعائلاتهم ومساعدتها على الحد الأدنى من الصمود. الموازنة نريدها في خدمة اللبنانيين لا محفزّاً اضافياً على هجرتهم".

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