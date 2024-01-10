بسبب الزي الموحد.. إحالة 3 مديرين مدارس بالوادي الجديد للتحقيق

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي:

قرر المهندس سيد عبد العزيز وكيل التعليم بالوادي الجديد، اليوم الأربعاء، إحالة مديري 3 مدارس بالخارجة للتحقيق العاجل لليوم الثاني على التوالي بعد إحالة مدير مدرسة للتحقيق أمس الثلاثاء بسبب عدم التزام العاملين بالزي الموحد.

وأكد سيد، في تصريح له، اليوم الأربعاء، أن سبب الإحالة للتحقيق هو عدم الالتزام بالتعليمات ومخالفة العاملين بالزي الموحد للمعلمين والذي جرى تطبيقه في جميع مدارس المحافظة، مشددًا على ضرورة الالتزام بالزي الموحد للمعلمين والذي يضفي مظهر جمالي لائق ومشرف.

فيما قرر وكيل التعليم بالوادي الجديد بتكريم مدرستي القطارة الابتدائية ، القطارة الإعدادية، ذلك خلال زيارته اليوم لتفقد أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل .

حيث تفقد أعمال الكنترول مثنيًا على دقة العمل وانضباط والتزام العاملين بالزي الموحد وظهور المدرسة بالمظهر اللائق والمشرف.

وأشار المهندس سيد، إلى أن التكريم دائما للمتميز والمخلص في العمل وكل الدعم لمن يعمل في سبيل الارتقاء بالعمل والنهوض به.

وكان محافظ الوادي الجديد، قرر فرض الزي الموحد للمعلمين بالوادي الجديد يوم 12 فبراير 2019 بمدارس المحافظة فيما يسعى حاليا حسبما أفاد مصادر مسئولة بالمحافظة بالإعداد لتطبيق القرار على العاملين بالديوان العام بالمحافظة خلال يناير 2024م.