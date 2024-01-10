مدير عام القوة متعددة الجنسيات تشيد بجمال مدينة شرم الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء – رضا السيد:

استقبل اللواء الدكتور خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الأربعاء، السفيرة اليزابيث ديبل، مدير عام القوة متعددة الجنسيات، والوفد المرافق لها، في إطار تبادل اللقاءات الودية بين المحافظة والقوة متعددة الجنسيات.

وأشادت مدير عام القوة متعددة الجنسيات، بجمال مدينة شرم الشيخ، والتطور الهائل التي شهدته خلال الفترة الأخيرة ،والتي شهد بها العالم أجمع، فضلًا على المشروعات المتميزة وخاصة في مجال المشروعات صديقة البيئة، والمثلث الأخضر، بالتوازي مع التطورات الجارية بمدينة سانت كاترين.

ووجهت التهنئة لمحافظ جنوب سيناء، لحصوله على درجة الدكتوراه في فلسفة الاستراتيجية القومية عن موضوع "التنمية الشاملة في سيناء لمواجهة العنف والإرهاب"، وأثنت على حفاوة الاستقبال خلال اللقاء.

ومن جانبه وجه محافظ جنوب سيناء، الدعوة لمدير عام القوة متعددة الجنسيات، لزيارة سفراء الدول المشاركة في القوة لمدينة شرم الشيخ، وحضور قائد القوة، مراسم رفع العلم بساحة العلم بمدينة طابا في العيد القومي للمحافظة في 19 مارس المقبل، وذلك كتقليد سنوي اعتاد حضوره على مدار الأعوام السابقة.

وفي ختام اللقاء أهدى المحافظ، مدير عام القوة درع المحافظة، وعدد من الهدايا التذكارية.