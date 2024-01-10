"مبيسمعش الكلام".. مأساة طفل ضربه والده حتى الموت بالقليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

أسدلت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الستار على قضية اتهام "بائع أنابيب" بقتل نجله بمنطقة الخصوص، بمحافظة القليوبية، بعد أن عاقبت المتهم بالسجن المشدد 7 سنوات.

أحداث الواقعة بدأت في شهر ديسمبر من العام قبل الماضي، حينما تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، بلاغًا من أهالي الخصوص، بالعثور على جثة طفل في حالة إعياء شديدة وبه أثار ضرب وتعذيب، وجرى نقله للمستشفى ولكنه قد فارق الحياة.

بدأت الأجهزة الأمنية في التحقيق بالواقعة، ليكتشفوا أن وراء ارتكاب الواقعة والد الطفل، أثناء قيامه بتأديبه بعد أن تعدى عليه بالضرب المبرح وضرب رأسه بحائط المنزل، فأصيب عدة إصابات أودت بحياته.

"مكنش قصدي أقتله كنت بأدبه".ٍ. هكذا بدأ المتهم اعترافاته أمام جهات التحقيق، مشيرًا إلى أنه في يوم الواقعة، أحضر نجله بعد شكوى الجيران منه وعدم سماعه للكلام، قائلا "لم أشعر بنفسي وأنا أقوم بضربه"، وأحضرت عصاه غليظة واعتديت عليه بالضرب في كافة أنحاء جسده، ولم أشعر بنفسي وأنا أقوم برطم رأسه في الحائط، وفجأة غاب عن الوعي من شدة الوعي وفارق الحياة.

وتضمن أمر إحالة المتهم، ويدعى"م.ع.ح" 42 سنة، بائع أنابيب، أنه في غضون شهر ديسمبر من عام 2022 قتل نجله المجني عليه، ويدعى "ب. م. ع" عمدا مع سبق الإصرار.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهم اعتدى على نجله بالضرب المبرح في جميع أنحاء جسده، واتبع ذلك بالتعدي عليه بالضرب بقدمه وضرب رأسه بإحدى حوائط المسكن فأحدث إصابته التي أودت بحياته.

اقرأ أيضًا:

رطم رأسه بالحائط.. المشدد 7 سنوات لـ"بائع أنابيب" قتل ابنه في القليوبية