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للمرة الثانية المملكة المتحدة تؤكد علي دعم الصومال

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ياسر رشاد - القاهرة - أزمة الصومال مع اثيوبيا

الأربعاء 10/يناير/2024 - 05:19 م 1/10/2024 5:19:19 PM
رئيس الوزراء الصومالي وسفير المملكة المتحدة

عقد حمزة عبدي بري، رئيس مجلس الوزراء الصومالي، اليوم الاربعاء، اجتماعًا مع MikeNith1، سفير المملكة المتحدة في الصومال، لبحث سبل التعاون.

وقال حمزة، في بيان صحفي، إنه التقي مع سفير المملكة المتحدة في الصومال، لمناقشة تعزيز العلاقات الثنائية بينهما،  وتبادل  وجهات النظر حول التطورات الإقليمية الأخيرة.

وشدد الطرفان علي هامش اللقاء، علي أهمية الحفاظ علي الاستقرار والسلام في المنطقة،  معربًا عن امتنانه لدعم حكومة المملكة المتحدة الثابت وإعادة تأكيد احترامها الكامل لسيادة وسلامة أراضيها.

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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