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عاجل.. استشهاد الصحفي أحمد بدير في قصف إسرائيلي على مستشفى وسط القطاع

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ياسر رشاد - القاهرة - استشهد الصحفي أحمد بدير في قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف باب مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط القطاع.

 

على جانب آخر، استهدفت المقاومة الإسلامية في العراق، قاعدة أمريكية في حقل كونيكو بالعمق السوري، برشقة صاروخية.

 

وقالت المقاومة في بيان لها: "استمرارًا بنهجنا في مقاومة قوات الاحتلال الأمريكي في العراق والمنطقة، وردّاً على مجازر الكيان الصهيوني بحق أهلنا في غزّة، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، قاعدة الاحتلال في حقل كونيكو بالعمق السوري برشقة صاروخية، وتؤكد المقاومة الإسلامية استمرارها في دك معاقل العدو".

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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