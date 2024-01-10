القسام تستهدف جنود الاحتلال في خانيونس وتدمر دبابة شمال النصيرات

ياسر رشاد - القاهرة - قالت كتائب القسام إن مجاهديها، استهدفت تحشدات العدو الإسرائيلي المتوغلة في مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة بقذائف الهاون، كما تم استهداف دبابة ميركافا صهيونية بقذيفة الـ RPG" شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

كما دوت منذ قليل صافرات الإنذار في ناحل عوز بغلاف غزة.

على جانب آخر، على جانب أخر، استهدفت المقاومة الإسلامية في العراق، قاعدة أمريكية في حقل كونيكو بالعمق السوري، برشقة صاروخية.

وقالت المقاومة في بيان لها: "استمرارًا بنهجنا في مقاومة قوات الاحتلال الأمريكي في العراق والمنطقة، وردّاً على مجازر الكيان الصهيوني بحق أهلنا في غزّة، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، قاعدة الاحتلال في حقل كونيكو بالعمق السوري برشقة صاروخية، وتؤكد المقاومة الإسلامية استمرارها في دك معاقل العدو" .