روسيا تكبد القوات الأوكرانية مئات القتلى وتصد هجمات خلال 24 ساعة

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أنها كبدت القوات الأوكرانية مئات من القتلى وصدت عدة هجمات أوكرانية خلال 24 ساعة.

وحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، ذكر بيان للدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن القوات الروسية قضت على نحو 335 عسكرياً ومعدات عسكرية على محوري كوبيانسك وكراسني ليمان.

وأضاف البيان: "قواتنا قضت أيضا على نحو 170 عسكريا أوكرانيا خلال اليوم الماضي على محور جنوب دونيتسك"، منوها بصد هجمتين شنتهما مجموعات هجومية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في محيط بلدة "نوفوميخيلوفكا" بجمهورية دونيتسك الشعبية وتدمير دبابتين وثلاث مركبات عسكرية مدرعة وأربع سيارات ومدفع ذاتي الدفع من طراز "جفوزديكا" وراجمة صواريخ "جراد".

ولفت بيان الدفاع الروسية، إلى أن الوحدات على محور خيرسون قضت على نحو 50 عسكريًا أوكرانيًا، ودمرت سيارتين ومنظومة مدفعية أمريكية الصنع من طراز "إم 777".

وأوضح البيان أن القوات الروسية صفت نحو 40 عسكريا أوكرانيا خلال اليوم الماضي على محور زابوروجيا، وصدت على هذا المحور هجوماً لمجموعة هجومية تتبع للواء الثالث من الحرس الوطني الأوكراني في منطقة بلدة "رابوتينو".

في السياق.. نقلت وكالة أنباء (نوفوستي) الروسية، عن مصدر روسي مطلع، اليوم /الأربعاء/، قوله إن القوات الأوكرانية قصفت عدة قرى واقعة على الضفة اليسرى لنهر دنيبر بمقاطعة خيرسون الروسية بأكثر من 92 قذيفة مدفعية خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأضاف المصدر: "يواصل نظام كييف القصف الإرهابي للبنية التحتية المدنية للبلدات الواقعة على الضفة اليسرى لنهر دنيبر بمقاطعة خرسون"، مشيرا إلى أنه في غضون الـ 24 ساعة الأخيرة أطلقت القوات الأوكرانية 59 قذيفة من مختلف العيارات على عدة قرى، و33 قذيفة على مناطق مدنية في خيرسون.

وتابع: "أن القصف استهدف بلدات كوزاتشي ووبودستيبنويه وأليوشكي وأوبريفكا وساجي وجولايا بريستان وكارداشكينا وغيرها"، موضحا أنه يجرى تقييم مستوى الضرر في مرافق البنية التحتية وتحديد الخسائر في صفوف المدنيين.

يُذكر أن القوات الأوكرانية تستهدف بشكل شبه يومي كذلك المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلجورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وشبه جزيرة القرم بالطائرات المسيّرة والصواريخ.

في المقابل.. قال رئيس الإدارة العسكرية لإقليم دونيتسك الأوكراني فاديم فيلاشكين- في تصريح، نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكراينة، صباح اليوم- إن الجيش الروسي قصف مؤسسة زراعية ومنجما للفحم في الإقليم قبل ساعات قليلة.

وأضاف فيلاشكين، "لقد تضرر مشروع زراعي في بلدة نوفوكراينكا في منطقة فوهلدار أما في بلدة هروديفكا، تم قصف منجم للفحم".. مشيرًا إلى أن القصف الروسي أدى إلى إصابة العديد من منازل المدنيين والمباني الصناعية ومبنى إداري وأسفر عن إصابة مدنيين اثنين بجروح متفاوتة الخطورة.

وأشار إلى أن بلدة كوراخوف في منطقة بوكروفسك تعرضت لنيران روسية ثلاث مرات، حيث تضرر منزل في هوستري وأصيبت منطقة صناعية في كوراخوف كما أصيب مدني في أفدييفكا.

وفي منطقة كراماتورسك، شن الروس تسع هجمات على بلدة ليمان، منها ست ضربات على يامبيل واثنتان على تورسكي وواحدة على زاريخني