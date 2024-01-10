مقتل الصحفي فؤاد أبو خماش و4 طواقم صحيّة في قصف إسرائيلي على شارع صلاح الدين وسط غزة

أفادت قناة "الجزيرة"، عن مقتل الصحفي فؤاد أبو خماش في قصف إسرائيلي على شارع صلاح الدين وسط قطاع غزة.
هذا، وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، عن مقتل 4 من طواقمه في قصف الجيش الإسرائيلي سيارة إسعاف بشارع صلاح الدين وسط قطاع غزة.
يُذكر أنّ عدد الصحفيين الذين فقدوا حياتهم جرّاء الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول الفائت، تخطّى مجموع الصحفيين الذين قتلوا بالعالم عامي 2021 و2202، حيث بلغ 113 منذ بدء الحرب.
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