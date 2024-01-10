أرقام قياسية وأقل مستوى في 6 أشهر.. كيف تحرك معدل التضخم بمصر في 2023؟ (تفاعلي)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

تراجع معدل التضخم السنوي في مصر للشهر الثالث على التوالي خلال ديسمبر الماضي، وسجل لإجمالي الجمهورية 35.2% وهو أقل مستوى في 6 أشهر، وفقا لبيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأربعاء.

كما انخفض معدل التضخم في المدن إلى 33.7% في شهر ديسمبر مقابل 34.6% خلال نوفمبر، وفقا لبيانات الجهاز.

وعلى الرغم من تراجع التضخم لإجمالي الجمهورية خلال ديسمبر 2023 فإن مستوياته لا تزال مرتفعة وكذلك لا تزال أسعار السلع الغذائية مرتفعة بالأسواق.

ولا يعني تراجع معدلات التضخم أن الأسعار انخفضت لكنه يعني أن وتيرة الزيادة انخفضت مقارنة بما كانت عليه على أساس سنوي في الشهر السابق.

وشهد عام 2023 بمصر زيادة في معدل التضخم السنوي وتسجيل أرقام قياسية لأول مرة في مصر، وهو ما يعني حدوث ارتفاع في أسعار الكثير من السلع والخدمات مقارنة بمستوياتها في العام الماضي.

وجاء ذلك على إثر الخفض الحاد للجنيه وأزمة نقص تدفقات النقد الأجنبي بعد خروج المستثمرين الأجانب من أدوات الدين الحكومية، مما سبب نقصا في السيولة الدولارية بالبلاد التي تستورد الكثير من السلع من الخارج، وذلك تزامنا مع الحرب الروسية الأوكرانية وتداعياتها على الأسعار حتى العام الجاري، إلى جانب اندلاع حرب غزة الحالية التي لم تتضح آثارها بعد.

ويرصد الخليج 365 في الجراف التفاعلي التالي تطور معدلات التضخم لإجمالي الجمهورية خلال 2023، وفقا لبيانات جهاز الإحصاء.