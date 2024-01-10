"علاقة شاذة وجثه محروقه وفلوس مخدرات".. لغز مقتل شاب على يد صديقه بالسلام



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

شهدت منطقة السلام بالقاهرة جريمة قتل بشعة، حيث أقبل شاب على قتل صديقه وإحراق جثته لعدم دفعه ثمن المخدرات.

وتلقى قسم شرطة السلام ثان بلاغًا من الأهالي بوجود جثة متعفنة ومحترقة داخل شقة بدائرة القسم.

بانتقال الأجهزة الأمنية عثرت على جثة عامل، 50 عامًا، مصابًا بتهشم بالرأس، ومشنوق من رقبته ومصاب بحروق بالصدر والفخذين، والجثة في حالة تعفن تام.

بإجراء التحريات تبين سرقة هاتفه المحمول وبتتبع الهاتف تبين أنه بحوزة سائق "توك توك"، وتم ضبطه.

وقال سائق التوك توك أنه اشترى الهاتف من أحد الأشخاص ركب معه بالتوك توك وبالبحث عن الشخص تم ضبطه أثناء اختبائه بمنطقة العاشر من رمضان وبتضييق الخناق عليه اعترف بارتكاب الواقعة.

وقال المتهم إنه على علاقة شاذة بالمتوفى منذ 5 سنوات ويوم الواقعة حضر وجلب معه مخدرات لكن القتيل رفض دفع ثمنها بعدما تعاطياها سويا. مضيفًا أنه قام بتهشيم رأس القتيل بمطرقة ثم خنقه بتيشرت وأن الجثة أحترقت بعدما امتد إليها نار من فحم كان على البوتاجاز وقت الواقعة، كما اعترف المتهم بسرقة 170 جنية بجانب الهاتف.

مباشرة جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.