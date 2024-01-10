حدث في 8 ساعات|مخرجات القمة الثلاثية بالأردن و"الشيوخ" يهاجم الحكومة بسبب أسعار الدواء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

شهدت مصر، اليوم الأربعاء، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها هجوم برلماني على الحكومة بسبب أسعار الدواء، وأمطار متفاوتة الشدة بدءًا من السبت القادم.

ويرصد "الخليج 365"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

الأحد.. مؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل معرض الكتاب

تستعد وزارة الثقافة، لعقد مؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل انطلاق معرض القاهرة الدولى للكتاب في دورته الـ55، وذلك يوم الأحد المقبل، في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا بمركز المعارض بالتجمع الخامس، بحضور الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة.

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السكة الحديد: إتاحة حجز تذاكر القطارات في 500 ألف نقطة بيع جديدة

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، عن إتاحة الحصول على تذاكر السفر على القطارات من خلال عدد من وكلاء البيع الجدد وهم: (خدماتي – طلقة – كاش كول – أو باي) التابعين لشركة خالص، إحدى شركات مجموعة “إي فاينانس” للاستثمارات المالية والرقمية.

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"10 جرام من السم النقي للثعبان".. الصحة تكشف حجم إنتاج اللقاحات خلال 2023

كشف تقرير رسمي لوزارة الصحة والسكان، عن حجم إنتاج اللقاحات خلال العام المنقضي 2023.

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"تشريعية النواب" توافق مبدئيًّا على تعديل قانون الأوسمة والأنواط المدنية

وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، خلال اجتماعها، اليوم الأربعاء، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (12) لسنة 1972 بشأن الأوسمة والأنواط المدنية.

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تفاصيل إعلان "السلع التموينية" ممارسة توريد 50 ألف طن سكر قصب/ أبيض مستورد

أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية ممارسة لتوريد 50 ألف طن من سكر القصب الخام من (أي منشأ) و/ أو 50 ألف طن سكر أبيض مستورد مكرر معبأ من أي منشأ صالح للاستهلاك الآدمي لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وتمثلها شركة السكر والصناعات التكاملية (الجهة المستلمة).. فترات وصول من 29 فبراير حتى 15 مارس 2024 و/ أو وصول من 16 مارس إلى 31 مارس 2024.

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موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024 لمحدودي الدخل

يعد مشروع الإسكان الاجتماعي من أكثر المشروعات التي يوجد عليها إقبال في الوقت الحالي، حيث يتواجد المشروع في معظم المدن الجديدة، ويوفر شقق كاملة التشطيب وجاهزة للسكن بأسعار مناسبة مع محدودي الدخل.

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قرار عاجل لنقيب المحامين بشأن ساعات العمل بالنقابات ذات الكثافة العالية

قرر عبد الحليم علام، رئيس اتحاد المحامين العرب، نقيب المحامين، زيادة ساعات العمل في النقابات الفرعية ذات الكثافة العالية، خلال عمليات تجديد كارنيهات العضوية، واستخراج البطاقة العلاجية؛ في استجابة سريعة للمحامين في النقابات الفرعية بالأقاليم.

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متحدث الرئاسة يصدر بيانًا بشأن مخرجات القمة الثلاثية بالأردن

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمة الثلاثية المصرية الأردنية الفلسطينية، التي عقدت اليوم بمدينة العقبة بالأردن.

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أمطار متفاوتة الشدة.. بيان من الأرصاد بشأن طقس السبت المقبل

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه اعتبارًا من السبت القادم 13 يناير وحتي الأحد 14 يناير، تشهد البلاد أمطارا متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد.

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الرئيس السيسي يعود للقاهرة بعد المشاركة في القمة الثلاثية بالأردن

عاد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء الأربعاء، إلى أرض الوطن بعد المشاركة في القمة المصرية الأردنية الفلسطينية في العقبة بالأردن.

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بسبب "الحكومة شغالة عند المحتكرين".. هجوم برلماني على الحكومة بسبب أسعار الدواء والأخيرة ترد

شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأربعاء، تحفظات من قِبل الحكومة على تعليق النائب السيد عبد العال رئيس حزب التجمع، وهجومه على الحكومة؛ بسبب ارتفاع أسعار الأدوية.

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