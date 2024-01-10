مبالغ مالية وسكن بديل.. محافظ الدقهلية يوجه بدعم أسر عقار المنصورة المنهار

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية- رامي محمود:

بعد 13 ساعة من حادث انهيار عقار وتصدع 4 منازل بمنطقة عزبة الشال بمدينة المنصورة في محافظة الدقهلية، أصدرت المحافظة بيانًا عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" توضح فيه الإجراءات التي جرى اتخاذها من قبل المحافظة بشأن الأسر المتضررة جراء الانهيار والتصدع بالمنازل.

جاء بيان المحافظة عقب انتهاء المحافظ من جولته بشوارع مدينة المنصورة التي بدأها صباح اليوم الأربعاء، بعد ساعات من انهيار المنزل، لتفقد بدء أعمال تطوير كورنيش النيل بمدينة المنصورة بطول 3 كيلو متر، أعقبها جولة بالمنطقة الصناعية بالعصافرة بمدينة المطرية شمال المحافظة.

وقال بيان محافظة الدقهلية، إن المحافظ كلف عمرو عبد العاطي، رئيس حي شرق المنصورة، بسرعة التعامل الفوري مع شكوى عدد من المواطنين تم تقديمها إلى مركز الشبكة الوطنية للسيطرة والطوارئ، من حدوث شروخ بمنازلهم، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حرصًا على حياتهم، من خلال مرافقة لجنة فنية وهندسية للتوجه إلى موقع العقارات المتضررة، للمعاينة على الطبيعة، وتبين للجنة بالفعل وجود شروخ طولية بعقارين أحدهما دور أرضي و5 أدوار علوية، والآخر دور أرضى و3 أدوار علوية.

وأضاف البيان، أن المحافظ أمر بالإخلاء الفوري للعقارين من السكان لوجود خطورة داهمة وعمل كردون أمني حول المنطقة لتنفيذ الإخلاء.

ووجه المحافظ بإجراء المعاينة على الطبيعة للعقارات المجاورة، والتي أسفرت عن عرض 3 عقارات أخرى مجاورة على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط..

وقال محافظ الدقهلية في البيان، إن انهيار العقاريين وقع عقب تنفيذ الإخلاء من السكان ولا توجد ىي خسائر في الأرواح، مشيرًا إلى أنه جاري رفع الأنقاض واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإزالة كافة مواطن الخطورة الداهمة بالمنطقة حرصًا علي سلامة وحياة السكان.

وأشار البيان إلى أن المحافظ كلف الدكتور وائل عبد العزيز، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، بدعم الأسر المتضررة بمبالغ مالية من خلال التنسيق مع الجمعيات الأهلية لإيجاد سكن بديل لمدة 6 أشهر، وتوفير كافة السلع الغذائية واحتياجاتهم المعيشية، وتقديم كافة أوجه الدعم لهم لحين توفير سكن دائم.

ووجه المحافظ بصرف مساعدة عاجلة للأسر المتضررة من مؤسسة التكافل الاجتماعي وتسجيلهم على برنامج تكافل وكرامة وتلبية كافة مطالبهم.

كما وجه رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بمراجعة كافة العقارات الآيلة للسقوط من قبل لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، وإصدار قرارات إزالة فورية لها وإخلائها من المواطنين.