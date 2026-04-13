تحديث مسائي لزوج اليورو مقابل الدولار اليوم 13-04-2026

تراجع قليلاً سهم هاني ويل HONEYWELL INTERNATIONAL INC (HON) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك على اثر اصطدامه بمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليجني السهم أرباح ارتفاعاته السابقة، وليحاول اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على استئناف مكاسبه القوية، ليحاول التخلص من هذا الضغط بالإضافة لحاجته إلى تصريف البعض من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير.

لذلك فتوقعاتنا تشير إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 227.65$، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 245.00$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد