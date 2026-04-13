أرباح جولدمان ساكس تتجاوز التوقعات لكن تراجع تداولات الدخل الثابت يضغط على السهم

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلن بنك جولدمان ساكس عن تحقيق أرباح فصلية فاقت توقعات المحللين خلال الربع الأول، مدفوعة بقوة في أنشطة صفقات الاندماج والاستحواذ وتداول الأسهم، إلا أن سهم البنك تراجع بنحو 4% بسبب ضعف أداء قسم الدخل الثابت والعملات والسلع.

وانخفضت إيرادات هذا القسم بنسبة 10% لتصل إلى 4.01 مليارات دولار في الربع الأول، متأثرة بتباطؤ في تداول أسعار الفائدة والرهون العقارية ومنتجات الائتمان.

وقال جيرارد كاسيدي، محلل أسواق المال في شركة آر بي سي كابيتال ماركتس، إن "تراجع السهم في تداولات ما قبل افتتاح السوق يعود في رأينا إلى خيبة الأمل في أداء تداولات الدخل الثابت".

كما انعكس تراجع سهم جولدمان ساكس سلبًا على أسهم البنوك الأخرى، حيث انخفض سهم كل من مورجان ستانلي وجي بي مورغان تشيس بنحو 1.3% لكل منهما.

أداء قوي لتداول الأسهم وصفقات الاستثمار

في المقابل، سجل قسم تداول الأسهم لدى البنك أداءً قياسيًا خلال الربع، إذ ارتفعت إيرادات الوساطة والتمويل بنسبة 27% لتصل إلى 5.33 مليارات دولار.

وأدى ارتفاع التقلبات في الأسواق العالمية، نتيجة الحرب في إيران وارتفاع أسعار النفط، إلى دفع العملاء لإعادة تقييم محافظهم الاستثمارية والتحوط ضد المخاطر، ما دعم نشاط غرف تداول الأسهم لدى البنوك الكبرى.

وقال الرئيس التنفيذي لجولدمان ساكس ديفيد سولومون: "لا يزال المشهد الجيوسياسي معقدًا للغاية، لذا يجب أن يظل إدارة المخاطر المنضبطة عنصرًا أساسيًا في طريقة عملنا".

وبلغت ربحية السهم 17.55 دولارًا، متجاوزة متوسط توقعات المحللين البالغ 16.49 دولارًا، وفق بيانات مجموعة إل إس إي جي.

صفقات الاندماج والاستحواذ تقود النمو

سجلت إيرادات الخدمات المصرفية الاستثمارية ارتفاعًا بنسبة 48% لتصل إلى 2.84 مليار دولار خلال الربع الأول، مدفوعة بنشاط قوي في صفقات الاندماج والاستحواذ.

وقال ستيفن بيغار، محلل البنوك في شركة أرجوس ريسيرش، إن "اتجاهات الاستثمار المصرفي كانت قوية، حيث ساهم نشاط الشركات الكبرى في دعم تدفقات الصفقات، بينما من المتوقع أن تأتي الطروحات الكبرى خلال الصيف والخريف".

وبحسب بيانات شركة ديلوجيك، بلغت أحجام صفقات الاندماج والاستحواذ عالميًا 1.38 تريليون دولار في الربع الأول.

كما أشار محللون في شركة جيفريز إلى ارتفاع رسوم الصفقات بنسبة 19% على أساس سنوي لتصل إلى 11.3 مليار دولار، مع تصدر جولدمان ساكس حصة السوق.

ومن بين الصفقات البارزة التي شارك فيها البنك: تقديم المشورة لشركة يونيليفر بشأن دمج قسم الأغذية مع شركة ماكورميك لإنشاء شركة بقيمة 65 مليار دولار، إضافة إلى صفقة دمج مقترحة بين شركتي إكووتيبل وكوريبريدج لتأسيس شركة تأمين بقيمة 22 مليار دولار.

الطروحات العامة والاستثمارات المستقبلية

يشهد سوق الطروحات الأولية حالة من التذبذب بسبب التوترات الجيوسياسية، إلا أن بعض الشركات في قطاعات الصناعات والدفاع تواصل خطط الإدراج.

ويُعد جولدمان ساكس من بين البنوك الرئيسية المشاركة في إدارة الطرح العام المرتقب لشركة سبيس إكس المتوقع في يونيو، والذي قد يجمع نحو 75 مليار دولار عند تقييم يبلغ 1.75 تريليون دولار.

كما شارك البنك في الطرح العام لشركة باي باي الذي جمع 880 مليون دولار.

إدارة الأصول تعزز الاستقرار

ارتفعت إيرادات إدارة الأصول والثروات لدى البنك بنسبة 10% لتصل إلى 4.08 مليارات دولار، في إطار استراتيجية تهدف إلى تقليل الاعتماد على أنشطة التداول المتقلبة.

وأكمل البنك مؤخرًا الاستحواذ على شركة Innovator Capital Management المتخصصة في صناديق المؤشرات المتداولة (ETF)، لترتفع أصوله المدارة في هذا المجال إلى 90 مليار دولار.

ورغم التراجع في السهم خلال الجلسة، فقد ارتفع سهم غولدمان ساكس بأكثر من 3% منذ بداية العام، بعد قفزة بلغت 53% خلال عام 2025.