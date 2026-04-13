تحديث مسائي لسعر النفط الخام اليوم 13-04-2026

تراجع سعر عملة ريبل (XRPUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير مع تحركاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، بالإضافة لاستمرار الضغط السلبي والديناميكي المتمثل في تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يقلص من فرص تعافي السعر على المدى القريب، خاصة مع بدء تشكل دايفرجنس سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق تشبع شرائي مفرط مقارنة بحركة السعر، مع بدء توارد الإشارات السلبية منها.

لذلك تشير توقعاتنا إلى هبوط سعر العملة الرقمية خلال تداولاته اللحظية القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 1.3535$، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 1.2770$.

الاتجاه المتوقع للتداولات القادمة: هابط