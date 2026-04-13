تحديث مسائي لسعر الذهب اليوم 13-04-2026

انخفض سهم كومكاست COMCAST CORPORATION (CMCSA) بتداولاته اللحظية الأخيرة، بعدما نجح في تصريف تشبعه البيعي بمؤشرات القوة النسبية، لتدخل تلك المؤشرات في مناطق تشبع شرائي مفرط مقارنة بحركة السهم، في إشارة واضحة لفقدان الزخم الإيجابي حول السهم، في ظل سيطرة موجة فرعية هابطة شديدة الانحدار على المدى القصير، مع استمرار الضغط السلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لذلك تشير توقعاتنا إلى هبوط سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 29.30$، ليستهدف أولى مستويات الدعم المهمة عند سعر 27.35$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط