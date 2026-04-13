تحديث مسائي لسعر البتكوين اليوم 13-04-2026

قفز سعر البتكوين (BTCUSD) ارتفاعاً خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، لينجح في اختراق مستوى المقاومة 71,800$، تلك المقاومة التي كانت هدفاً محتملاً لنا بتحليلاتنا السابقة، ويأتي هذا الارتفاع مدفوعاً بتوارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، وبضغط إيجابي متواصل نتيجة تداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، وتحت سيطرة موجة فرعية صاعدة على المدى القصير.