راهن زملائه ففقد حياته.. رحلة البحث عن جثمان الطالب غريق الإسكندرية - فيديو وصور

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد البدري ومحمد عامر:

رصدت كاميرا الخليج 365 في بث مباشر، اليوم الأربعاء، جانبًا من جهود البحث عن جثمان الطالب يوسف علي، الذي لقي مصرعه مساء أمس الثلاثاء، غرقًا في منطقة لوران بالإسكندرية، بالتزامن مع موجة الطقس السيء التي تتعرض لها المحافظة.

وقال الكابتن إيهاب المالحي، قائد فريق "غواصين الخير" بالإسكندرية، إن عدد كبير من الغواصين المتطوعين رفقة قوات الإنقاذ النهري يواصلون البحث عن الجثمان.

وأضاف أن الشاب كان في رهان مع أصدقائه على من ينزل البحر ويعوم ليلًا، إلا أن الأمواج جرفته وغرق.

تحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة الرمل أول، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.

وقال الدكتور رأفت حمزة، أستاذ مساعد الغوص بكلية التربية الرياضية جامعة الإسكندرية، لـ"الخليج 365" إن حالة البحر في الأجواء الحالية تمثل خطورة على الغواصين عند البحث عن الجثمان نظرًا لارتفاع الأمواج وسرعة الرياح التي يحظر خلالها الغطس والصيد والملاحة، لافتًا إلى أن البحث سيتم استئنافه فور هدوء الطقس.

ولقي يوسف علي، طالب بالثانوية العامة، مصرعه غرقًا أثناء نزول البحر بشاطئ لوران شرقي الإسكندرية، فيما تواصل قوات الإنقاذ النهري مدعومة بغواصين متطوعين البحث عن جثمانه.

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