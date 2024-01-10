استطلاع: أمريكا وإسرائيل الأكثر تهديدا للعرب

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اعتبر 77 % من العرب أن الولايات المتحدة وإسرائيل هما الأكثر تهديدا لأمن المنطقة واستقرارها، وأفاد الاستطلاع الذي أجراه المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات

وكشف عنه أمس في مؤتمر صحفي بمقره في العاصمة القطرية الدوحة، بأن 82% من المستجيبين قالوا «إن الإعلام الأمريكي في تغطيته لمجريات الحرب منحاز إلى إسرائيل، في حين عده 7% فقط محايدا».

وأظهرت نتائج الاستطلاع، الذي نفذ على عينة حجمها 8000 شخص لمعرفة الرأي العام العربي نحو الحرب الإسرائيلية على غزة، معارضة الرأي العام العربي سياسة الولايات المتحدة الأمريكية تجاه الحرب على غزة، واعتبر 94% موقفها بـ «سيئا» و»سيئا جدا»، وقال 82% إنه سيئ جدا.

وانقسم الرأي العام العربي بخصوص مواقف إيران وتركيا وروسيا والصين بين من رآها إيجابية (48%، 47%، 41%، 40%، على التوالي)، ومن عدها سلبية (37%، 40%، 42%، 38%، على التوالي).

وأفاد 76% بأن نظرتهم للولايات المتحدة أصبحت أكثر سلبية بناء على مواقفها من الحرب، وأنها فقدت صدقيتها لدى الرأي العام العربي، وبين 81% من المستجيبين أنها غير جادة في العمل على إقامة دولة فلسطينية.

ورفض 89% من المستجيبين أن تعترف بلدانهم بإسرائيل، مقابل 4% فقط يوافقون على ذلك، واعتبر 36% من العرب أن الإجراء الأهم للحكومات العربية لإيقاف الحرب يتمثل في قطع هذه الحكومات علاقاتها مع إسرائيل أو إلغاء عمليات التطبيع معها، في حين رأى 14% من المستجيبين تمثله في إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة من دون موافقة إسرائيل، وفضل 11% استخدام سلاح النفط من أجل الضغط على إسرائيل ومؤيديها.

وأبرزت النتائج أن الرأي العام العربي غير مقتنع بأن العملية العسكرية التي نفذتها حماس في السابع من أكتوبر الماضي كانت تحقيقا لأجندة خارجية، ورأى 67% أن العملية هي «عملية مقاومة مشروعة».

وحول تشبيه الساسة الإسرائيليين وبعض المسؤولين الأمريكيين حركة حماس بتنظيم داعش، اعتقد ثلثا المستجيبين أنها تختلف عنه كليا، و3% فقط قالوا إنها لا تختلف عنها.

ويعد هذا الاستطلاع الأول من نوعه في موضوع الحرب على غزة، وقد نفذ ميدانيا في الفترة 12 ديسمبر 2023 إلى الخامس يناير الجاري.