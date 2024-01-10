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عاجل.. المقاومة الإسلامية في العراق تستهدف قاعدة هيمو الأمريكية وتصدر بيانًا

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ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، أنها استهدفت قاعدة هيمو الأمريكية الموجودة في سوريا ردا على المجازر التي يرتكبها الاحتلال في غزة .

وقالت المقاومة العراقية في بيانها : " استمرارًا بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في غزّة، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، بواسطة السلاح المناسب، قاعدة الاحتلال الأمريكي "هيمو" والتي تقع إلى الغرب من مطار القامشلي بسوريا . 

وأكدت المقاومة الإسلامية، على استمرارها في دكّ معاقل العدو، ونعدكم بالمزيد. 
 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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