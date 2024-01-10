يديعوت عن حادثة دوفيف: يبدو أنه تم إطلاق النار على حيوانات اقتربت من السياج الحدودي

اوضحت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن حادثة دوفيف، بانه "بعد التحقيق، تبيّن أن هناك خطأ في التعرف على قواتنا. يبدو أنه تم إطلاق النار على حيوانات اقتربت من السياج الحدودي".

وكان الإعلام الإسرائيلي تحدث عن محاولة تسلل عند الحدود الجنوبية للبنان مقابل مستوطنة دوفيف بالتزامن مع إطلاق قنابل مضيئة في خراج رميش ويارون المقابلة.