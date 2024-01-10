لجنة الأبنية التراثية في وزارة الثقافة اجتمعت استثنائيا في طرابلس

عقدت لجنة الأبنية التراثية في وزارة الثقافة، اجتماعاً استثنائياً ، اليوم، في طرابلس لمناقشة مواضيع مختلفة، وذلك بناءً على توجيهات وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال القاضي محمد وسام المرتضى.
واكد المرتضى للجنة "ضرورة إحترام الواقع التراثي للأبنية لا سيما في منطقة طرابلس مع مراعاة حق المالك في التصرف بملكه".
ضم وفد اللجنة، منسقها العام وأمين سرها المحامي زياد بيضون، والمهندسين حبيب صادق ووائل عساف وعثمان الزهر ووسيم ناغي والخبير عبدو شويفاتي.
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