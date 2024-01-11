وزير الإسكان يتابع مشروعات المياه والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبد الناصر:

استعرض الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مع المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، موقف المشروعات التي تم وجارِ تنفيذها من خلال الشركة بمحافظتي أسيوط والوادي الجديد.

وأكد وزير الإسكان، وفق بيان الخميس، أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بمختلف محافظات الجمهورية، لاسيما بالمناطق الريفية، وهو ما تم ترجمته بمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، وذلك في إطار رؤية مصر 2030 لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأكد المهندس ممدوح رسلان، مواصلة الشركة القابضة وشركاتها التابعة، تقديم أفضل الخدمات للمواطنين فيما يتعلق بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي، مشيرًا إلى أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد وخلال عام 2023، تمكنت من تحقيق جودة الحياة للمواطنين في 149 منطقة ريفية بـ 7 مراكز بمحافظة أسيوط، من خلال تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بتلك المناطق,

وقال إنه تم الانتهاء من تأهيل محطة مياه ساحل سليم الزلطية، ومحطة مياه المعابدة الزلطية، وتوسعات محطة الحوطا الشرقية، و3 آبار إرتوازية، بجانب تنفيذ 140 كم شبكات مياه للمناطق المحرومة ليصبح إجمالي أطوال الشبكات 765 كم، إضافة إلى تنفيذ 7 كم شبكات صرف صحي، و375 مطبقا، و26 ألف وصلة منزلية، ليصبح إجمالي أطوال شبكات الصرف الصحي 40 كم، و1500 مطبق، و148 ألف وصلة منزلية للصرف الصحي.

وأضاف المهندس علي الشرقاوي، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، أنه جار تنفيذ محطة معالجة النواورة بطاقة 12 ألف م3 /يوم، وأعمال تجميع ونقل مياه الصرف الصحي بقريتي شطب والزاوية، ومشروع إحلال وتجديد محطة مياه التشيكى المرشحة بطاقة 600 لتر/ث، ومشروع تجميع مياه الصرف الصحي بقرى (درنكة، ودير درنكة، ودرنكة الجديدة)، بالإضافة إلى أعمال إحلال وتجديد شبكات مياه وصرف ومأخذ محطة المطيعة، و5 محطات صرف صحي، و8 آبار إرتوازية، وشبكات مياه وصرف وغرف محابس وخطي طرد بمحافظة الوادي الجديد، وإحلال وتجديد محطات تنقية بالخارجة والداخلة وباريس.

ولفت رئيس شركة مياه الشرب بأسيوط، إلى أنه تم افتتاح المعمل المركزي بتكلفة 152 مليون جنيه ممولة من الوكالة الأمريكية للتنمية، وتم سحب 454 ألف عينة، وغسيل وتطهير 4800 شبكة و2500 خزان، وقد حصل المعمل على المستوى الأول في تقييم الأداء لسلامة ومأمونية المياه وتداول الصرف الصحي، واعتماد خطة سلامة ومأمونية المياه وتداول الصرف الصحي لـ 3 محطات مياه ومحطة للصرف، كما تم تزويد مدرسة المياه بمعملين مجهزين.

وأوضح المهندس علي الشرقاوي، أن محطتي مياه القوصية والوليدية المرشحة، ومحطات رفع الصرف الصحي (الزيرة، دكران، بني سميع) استوفت متطلبات الحصول على شهادة الإدارة الفنية للتنمية المستدامة TSM، وحصلت محطة نزلة عبد اللاه المرشحة على تجديد الشهادة للمرة الثانية، كما تم تنظيم 300 برنامج لتدريب 1613 عاملًا بالشركة، و215 طالبًا بالمدرسة الفنية للمياه، بالتدريبات الصيفية على المحطات والشبكات والتحاليل المعملية.

وأشار رئيس شركة مياه الشرب بأسيوط، إلى تنفيذ الشركة لمبادرة "صحتنا في بيئتنا" لطلاب 150 مدرسة بمراكز أسيوط وأبنوب وساحل سليم، ومبادرة تركيب القطع الموفرة وتعليم السباكة الخفيفة لمسئولي الصيانة، ومبادرة تشجير 150 مدرسة بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة، وتوقيع 60 بروتوكول تعاون مع الجمعيات الأهلية وتوصيل 8000 حالة بالمحافظة، وتنظيم 300 ندوة توعوية لرفع الوعي الثقافي المائي، وتنظيم 166 حملة لطرق الأبواب، وتنفيذ 35 ورشة لتعليم السباكة، والاستجابة الفورية لأكثر من 25 ألف شكوى متنوعة، والرد على استفسارات العملاء.