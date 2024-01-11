بلاغ ضد سيدة دفعت رشوة لإنجاح ابنها الراسب في كلية الطب بجامعة جنوب الوادي

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا- عبدالرحمن القرشي:

تقدم الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة جنوب الوادي في قنا، ببلاغ إلى النيابة العامة ضد ولي أمر يتهمها بدفع رشوة لإنجاح ابنها الطالب في الفرقة الأولى بكلية الطب.

كانت البداية عندما دفعت سيدة لأحد موظفي شؤون الطلاب رشوة لإنجاح ابنها الراسب في 3 مواد بالفرقة الأولى مقابل مبلغ مالي 3 آلاف جنيه، أعطتهم له على دفعتين حسب التحقيقات، وعندما علمت جامعة جنوب الوادي أحالت الواقعة للتحقيق وتقدم رئيس الجامعة ببلاغ إلى الجهات المختصة.

واعترف الموظف في التحقيقات أن السيدة ذهبت إليه لإنجاح نجلها في 3 مواد رسب فيها، فقال لها إن هذا ليس من اختصاصه، فعادت إليه مرة ثانية وأعطته 1000 جنيه ثم أرسلت مرة أخرى 2000 جنيه، مؤكدا أنها حتى الآن في حوزته لم يصرف منها شيء ليثبت أنها عرضت عليه رشوة.

أمرت النيابة العامة بحبس الموظف 4 أيام ثم التجديد له 15 يومًا على ذمة التحقيقات بتهمة تقاضي رشوة من ولي أمر وجار استكمال التحقيقات لكشف ملابسات الواقعة كاملة.