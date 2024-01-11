محكمة العدل الدولية تعقد أولى جلساتها بشأن دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة

تعقد محكمة العدل الدولية، في هذه الأثناء، أولى جلساتها بشأن الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية، وذلك في حربها المستمرة على قطاع غزة.

وكانت السلطات الإسرائيلية قد وافقت على المثول أمام المحكمة من أجل دحض ما زعمت أنها اتهامات "تفتقر إلى أي أساس واقعي أو قانوني".

لكن الصحافة الإسرائيلية أكدت وجود خشية جدية في المؤسستين الأمنية والنيابة العامة الإسرائيليتين من أن توجه محكمة العدل الدولية اتهامات لإسرائيل بالإبادة الجماعية.

وستتناول جلسات الاستماع مطلب جنوب أفريقيا بفرض إجراءات طارئة، وإلزام إسرائيل بتعليق عملياتها العسكرية في غزة في حين ستنظر المحكمة في حيثيات القضية، وهي عملية قد تستغرق أعواما.

وفي الدعوى المؤلفة من 84 صفحة، تشير جنوب أفريقيا إلى أن إسرائيل فشلت في تقديم الأغذية الأساسية والمياه والأدوية والوقود وتوفير الملاجئ والمساعدات الإنسانية الأخرى لسكان القطاع.

وأشارت أيضا إلى حملة القصف المستمرة التي دمرت مئات الآلاف من المنازل واضطرت نحو 1.9 مليون فلسطيني إلى النزوح، وأسفرت عن مقتل 23 ألف شخص وفقا لبيانات السلطات الصحية في غزة.

ومن المتوقع صدور حكم بشأن التدابير الموقتة في وقت لاحق هذا الشهر. وأحكام محكمة العدل الدولية مُلزِمة، لكن المحكمة لا تملك تنفيذها.