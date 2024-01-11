زلزال بقوة 6,4 درجات هزّ شمال شرق أفغانستان

هزّ زلزال قوي شمال شرق أفغانستان، وشعر به السكان في كابول وصولا إلى إسلام أباد. وأفاد مركز المسح الجيولوجي الأميركي أنه "تم تحديد مركز الزلزال الذي بلغت قوته 6,4 درجات في منطقة جورم في ولاية بدخشان الواقعة في منطقة هندو كوش الجبلية". وتشهد أفغانستان زلازل بشكل متكرر خصوصا في منطقة هندو كوش الواقعة قرب نقطة التقاء الصفيحتين التكتونيتين الأوراسية والهندية.

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