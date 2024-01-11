جلسة محكمة العدل الدولية .. جنوب إفريقيا: إسرائيل أخضعت غزة لحملة قصف غير مسبوقة في تاريخنا المعاصر

الشارقة - اميمة ياسر - قالت محامية الادعاء عن جنوب إفريقيا عديلة حاسيم، إن «إسرائيل اخترقت المادة الثانية من اتفاقية منع الإبادة الجماعية، من خلال اقتراف أفعال تندرج تحت تعريف الإبادة الجماعية».

وأضافت في كلمة، أمام أولى جلسات محكمة العدل الدولية للنظر في دعوى جنوب إفريقيا ضد جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين، اليوم الخميس، أن «الأفعال الإسرائيلية تظهر سلوكًا ممنهجًا يمكن الإشارة إليه كإبادة جماعية».

وأوضحت أن «غزة واحدة من منطقتين للأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967»، منوهة أن «إسرائيل مستمرة في ممارسة السيطرة على الجو والمياه الإقليمية والمعابر البرية والمياه والكهرباء والوظائف الحكومية الأساسية بالقطاع صغير المساحة».

ونوهت أن «الدخول والخروج برا وبحرا إلى غزة محظور من إسرائيل»، قائلة إن القطاع يضم 2.3 مليون فلسطيني، ونصفهم من الأطفال.

ولفتت إلى أن «إسرائيل على مدار 96 يومًا أخضعت غزة لما يمكن وصفه بحملة قصف غير مسبوقة في تاريخنا المعاصر».

وأكملت: «الفلسطينيون قتلوا بالسلاح الإسرائيلي وتعرضوا للقصف برا وبحرا وجوا، كما أن الفلسطينيين يمكن أن يفقدوا حياتهم بسبب الجفاف والأمراض والتجويع بسبب السياسات التي تفرضها إسرائيل».

وأشارت إلى «تدمير القرى الفلسطينية وشح المساعدات، واستحالة توزيع تلك المساعدات المحدودة بينما تمطر القنابل رؤوس المدنيين».

وانطلقت صباح الخميس، أولى جلسات محكمة العدل الدولية للنظر في دعوى جنوب إفريقيا ضد جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين.

وتنظر محكمة العدل الدولية في مدينة لاهاي الهولندية، اليوم الخميس، في الدعوى التي قدمتها دولة جنوب إفريقيا، ضد إسرائيل والتي تتهمها بارتكاب جريمة «إبادة جماعية» ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وقدمت جنوب إفريقيا في التاسع والعشرين من شهر ديسمبر الماضي دعوى ضد إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، على خلفية تورطها في أعمال إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وتستمع المحكمة بهيئتها المكونة من 15 قاضيا، اليوم، لدولة جنوب إفريقيا وفريقها القانوني على مدار ساعتين، وتُرفع الجلسة للتداول، ويوم غد الجمعة ستستمع لدولة الاحتلال ثم تُرفع الجلسة للنظر في الإجراءات والتدابير العاجلة.