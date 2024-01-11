انت الان تتابع خبر بينها في العراق.. قائمة بالمدن التي دمَّرتها أمريكا وساهمت في قتل سكانها والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - في فترة قصيرة جداً قام جيش الاحتلال الإسرائيلي بتدمير البنية التحتية لقطاع غزة، إذ تجاوز حجم الدمار فيها 68% من المباني، كما تم تدمير كل المؤسسات الحكومية والبنية التحتية للتعليم كالجامعات والمدارس، وكذلك الصحة كالمستشفيات وشبكات الصرف الصحي، وكذلك الاتصالات والكهرباء وتحلية المياه، ومستودعات تخزين الأغذية، وهو سلوك ابتدعته الولايات المتحدة لتدمير المدن واستنسخته إسرائيل فيما عرف بـ"عقيدة الضاحية"، لتدمير الحاضنة الشعبية للمقاومة بتدمير مقدراتها.بذلك تنضم غزة إلى قائمة كبيرة من المدن التي شاركت الولايات المتحدة في تدميرها، إذ بنت أمريكا إمبراطوريتها على تدمير المدن الأخرى، حيث رُصد أن الولايات المتحدة قامت بتدمير 43 مدينة في العام الأخير للحرب العالمية الثانية، النصيب الأكبر كان لليابان وألمانيا، كذلك استهدفت الفلبين وفرنسا لطرد القوات الألمانية، وقد بلغ تدمير بعض المدن 100% مثل هيروشيما وناغازاكي.

حتى لو توقفت الحرب فأثرها العميق لا ينتهي، بل إن نهايتها لا تبعث على الفرحة؛ فآثار الدمار المادي والاجتماعي يظل عميقاً ومحفوراً، حيث تعتمد سياسة التدمير الأمريكية على عمق التدمير وأثره، إذ يتشكل انتصارها وتفوقها بتدمير الآخرين، فقد استمرت سياسة التدمير الأمريكية بشكل مباشر بعد الحرب العالمية الثانية كما حدث في لاوس وكمبوديا، أو في معركة الفلوجة والموصل في العراق، أو في الرقة بسوريا، وهي اليوم تدعم إسرائيل لكي تمارس السلوك العدواني نفسه ضد الحضر وتدمير المدن، فهو جزء من استراتيجية عسكرية وسياسية تتعمد ذلك الفعل وليس من قبيل الآثار الجانبية.



*اليابان غابة من الدمار

من المعروف قصة هيروشيما وناغازاكي، لكن من غير المعروف أن أغلب مدن اليابان تعرضت إلى تدمير ممنهج يستهدف إعادة اليابان إلى العصر الحجري، وقد كان؛ فبعد التدمير الذي تعرضت له مدن اليابان أصبحت تحت رحمة الولايات المتحدة كما هي اليوم.

تعرضت العاصمة اليابانية للتدمير بنسبة 51%، وقتل فيها جراء القصف الأمريكي أكثر من 124 ألف شخص، إذ قصفت بالقنابل الحارقة، وذلك في مارس/آذار 1945. كما تعرضت يوكوهاما لتدمير بنسبة 58%، وهوجمت المدينة في وقت سابق من قبل الولايات المتحدة في 18 أبريل/نيسان 1942، فيما يسمى بغارة دوليتل، رداً على الهجوم الياباني على بيرل هاربور.

تعرضت مدينة كوتشي اليابانية لتدمير بلغت نسبته 55.2%، كما دُمرت كوبي في يوليو/تموز 1945 بنسبة 55.7%، وقتل فيها ما يقرب من 9 آلاف شخص، ودُمرت مدينة إيشينوميا بنسبة تتجاوز 56.3%، وبعد تعرض ناغازاكي للضربة النووية بأيام هوجمت مدينة إيسيساكي ودُمرت بنسبة 56.7%، ودُمرت مدينة هاماماتسو بنسبة 60.3%، ومدينة تويوهاشي بنسبة 61.9%، وقد كان نصيب مدينة كاغوشيما من التدمير أكثر من 63.4%، وهي نفس نسبة التدمير الذي تعرضت له مدينة جيفو.

وينضم للقائمة مدن أخرى مثل إمباري 63.9%، ماتسوياما 64%، مايباش 64.2%، ناغاوكا 64.9%، وقد ألقي على المدينة في يوم واحد 163 ألف قنبلة حارقة بلغ وزنها 925 طناً. بل إن القصف استمر لساعتين إلا ثلث.

ودمرت مدينة هاتشيوجي بنسبة 65%، وتسوروجا بنسبة 65.1%، وشيزوكا بنسبة 66.1%، وتاكاماتسو بنسبة 67.5%، وميتو بنسبة 68.9%، وأوكاياما بنسبة 68.9%، ونارا بنسبة 69.3%، وتسو بنسبة 69.3%، وهيتاشي التي كانت تحتوي على مصانع الكهرباء بنسبة 72%، وقد فشلت الغارات الأمريكية في تدمير المصانع بقدر ما قتلت المدنيين.

كما دمرت مدينة كوانا بنسبة 75%، ومدينة فوكوياما التابعة لمقاطعة هيروشيما بنسبة تجاوزت 80.9%، وذلك بعد يومين من استهداف هيروشيما بالنووي، كما دمرت فوكوي بنسبة 84.8%، وتوكوشيما بنسبة 85.2%. وخارج اليابان في شرق آسيا كانت الفلبين حاضرة؛ إذ استهدفها الجيش الياباني الذي احتل مدينة مانيلا الفلبينية، حيث قتل من المدنيين 140 ألفاً، ودُمرت المدينة بنسبة 90%.

أما مدينة توياما فدُمرت بنسبة 99%، وكانت مدينة ناغازاكي في شرق اليابان -موقع الهجوم الثاني بالقنابل الذرية في التاسع من أغسطس/آب- قد دُمرت بنسبة 100%، وتعادل مساحتها مدينة أكرون بولاية أوهايو الأمريكية. وقد دمر الهجوم المدينة بالكامل وقتل 39 ألف شخص. وكان الهجوم النووي الثاني عاملاً في حث اليابان على الاستسلام بعد خمسة أيام.

وقع أول هجوم بالقنابل الذرية في العالم على هيروشيما في السادس من أغسطس/آب عام 1945، عندما مُحيت المدينة فعلياً من الخريطة، ولقي 66 ألف شخص حتفهم.

*ألمانيا دمار في كل شبر

استمر قصف نورمبرغ على شكل سلسلة من الغارات الجوية التي نفذتها القوات المتحالفة من سلاح الجو الملكي والقوات الجوية للجيش الأمريكي، إذ دمرت المدينة بنسبة 90%. وكما مانيلا في الفلبين فقد دمرت مدينة سان لو الفرنسية والتي كان يحتلها الجيش النازي، وقتل فيها ألف فرنسي على الأقل، ودمرت المدينة بنسبة 95%، كما دمرت مدينة يوليش بنسبة تجاوزت 97%، وتعتبر من أبرز المدن التي أعيد بناؤها من الصفر.

دمرت مدينة هامبورغ بنسبة 75%، وقتل فيها أكثر من 37 ألف شخص في 7 أيام فقط. كانت مدينة كولنز تحوي قيادة الجيش النازي "ب"، وحصلت على نصيب كبير من التدمير للمدينة بنسبة تتجاوز 80%. وقد كانت "كاسل" موقعاً لمصانع الطائرات والدبابات وغيرها من الأهداف الصناعية الألمانية المهمة، تم قصف هذه المدينة حتى دمرت بنسبة 69%، وقتل أكثر من 10 آلاف قتيل من أصل 150 ألفاً من سكان المدينة. أدت غارتا يومي 22 و23 أكتوبر/تشرين الأول 1943 إلى حدوث عاصفة نارية. اشتعلت النيران في أشد الغارات الجوية لمدة سبعة أيام.

تعرضت هايلبرون الواقعة في جنوب غرب ألمانيا على طول نهر نيكار، للهجوم عدة مرات من قبل الحلفاء. وقع الهجوم الأكثر فتكاً في 4 ديسمبر/كانون الأول 1944. وفي الفترة ما بين 27 ديسمبر/كانون الثاني 1944 و31 مارس/آذار 1945، ضربت 13 غارة جوية مدينة هايلبرون، ودُمرت بنسبة 62%، وقتل فيها أكثر من 7 آلاف شخص.

كانت مدينة بريمن الساحلية الألمانية هدفاً متكرراً لقصف الحلفاء، حيث تعرضت للهجوم 173 مرة خلال الحرب. وفي 34 دقيقة، أسقطت 274 طائرة 1120 طناً من القنابل على الجزء الغربي من المدينة، ما أسفر عن مقتل 1059 شخصاً وتدمير 8248 مبنى سكنياً. وترك 50 ألفاً بلا مأوى، ودُمرت المدينة بنسبة 60%.

قتل أكثر من 25 ألفاً، وبنسبة 59% دمرت مدينة دريسدن الواقعة في ولاية ساكسونيا في ألمانيا، والتي تشتهر بتاريخها وهندستها المعمارية في العصور الوسطى، وتعرضت لأضرار جسيمة من قبل الطائرات الأمريكية في عام 1945. وفي أربع غارات في منتصف فبراير/شباط، ألقيت على المدينة 772 قاذفة ثقيلة تابعة للقوات الجوية الملكية، و527 من قاذفات القنابل الثقيلة من القوات الجوية الملكية، إذ أسقطت القوات الجوية للجيش الأمريكي أكثر من 3900 طن من المتفجرات شديدة الانفجار والأجهزة الحارقة على المدينة، ودمر القصف والعاصفة النارية الناتجة عنه أكثر من 6.5 كم مربع في وسط المدينة.

أدى قصف مدينة فرانكفورت إلى مقتل حوالي 5500 من السكان، ومحو أكبر مركز لمدينة باقية من العصور الوسطى في ألمانيا، ودمرت المدينة بنسبة 52%.