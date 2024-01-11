البنك الأفريقي للتنمية: مصر حصلت على 677 مليون دولار تمويلات في 2023

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

أعلن البنك الأفريقي للتنمية، ضخ أكثر من 677 مليون دولار لمصر خلال 2023 لتمويل عدد من القطاعات الإنتاجية الرئيسية، وتنويع مصادر النمو الأخضر.

وبحسب ما نشره البنك على موقعه الإلكتروني، تضمنت التمويلات حصول القطاع الخاص على نحو 134 مليون دولار من إجمالي التمويلات المقدمة لمصر في 2023 لتسريع تنويع الاقتصاد.

وجاءت التمويلات المقدمة لمصر من مجموعة البنك الأفريقي للتنمية من إجمالي تمويلات قدمها بأكثر من 2 مليار دولار لدول شمال أفريقيا هي المغرب وتونس وليبيا، وفق بيان البنك.

وقال محمد العزيزي، المدير العام لمنطقة شمال أفريقيا للبنك الأفريقي للتنمية، " لقد تمكنا من إطلاق عمليات رائدة تعمل على تعزيز المرونة في مواجهة الأزمات وتشجيع النمو المشترك خلال 2023".