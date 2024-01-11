عاجل.. زعيم الحوثيين: افتحوا قلوبكم لنساء وأطفال غزة وتعاملوا معهم بضمائركم

ياسر رشاد - القاهرة - دعا زعيم جماعة أنصار الله عبد الملك الحوثي، العالم للاستماع لنداءات الأطفال والنساء في غزة قائلا: "افتحوا لها قلوبكم وتعاملوا معها بضمائركم واستشعر مسؤوليتكم".

ووجه الحوثي في حديثه عدة رسائل للعالم سوف نتناول أبرزها في السطور الآتية:

الأمة تواجه اختبارا كبيرا وتحديات ومخاطر من جهة أعدائها وفي المقدمة اللوبي الصهيوني اليهودي.

استهداف المسجد الأقصى يأتي في سياق العداء لديننا وأمتنا، وكل ممارسات اليهود في باحاته كراهية واعتداء.

اليهود قتلوا الكثير من عملائهم وتخلوا عن زعماء دول بعد أن استغنوا عنهم.

مع ما قدمه النظام السعودي من مئات المليارات من الدولارات يقولون عنه البقرة الحلوب وهذا وسام التكريم على الطريقة الأمريكية.

موقف الغرب مما يحصل في غزة مُخزٍ وفضيحة متجددة لكن الذاكرة العربية الضعيفة تحتاج إلى أحداث متجددة دائما.

نحن في اليوم الـ97 لتصعيد ابتدأه العدو أما مظلومية الشعب الفلسطيني فلها عقود من الزمن امتدت لأكثر من 75 عاما.

اليهودي الصهيوني يحاول أن يقدم ما يجري وكأنه بدأ في 7 من أكتوبر ليلقي باللوم على حماس ويخفي مظلومية 75 عاما.

أي مستوى يصل إليه شعبنا بإمكاناته ووسائله لن يتردد في أن يتحرك على أساسه.

عندما تكون المسألة مسألة فساد أخلاقي وجرائم وتنكر للأخلاق والقيم، يأتي الغرب ليتحدث عن الحرية وعن الحقوق.

موقف الغرب مما يحصل في غزة مُخزٍ وفضيحة متجددة لكن الذاكرة العربية الضعيفة تحتاج إلى أحداث متجددة دائما.

على أمتنا مسؤولية إيمانية أخلاقية إنسانية من الإجرام الرهيب الذي يمارسه الصهاينة اليهود ضد الشعب الفلسطيني.

شعبنا العزيز تحرك بكل ما يمكن تحركا شاملا بالمظاهرات التي لا مثيل لها في أي بلد آخر وبالموقف العسكري.

الآفة الكبرى على أمتنا وبالذات في البلدان العربية هي الملل، يتفاعلوا في بداية الأحداث ثم يتروضون ويفترون.

الأمريكي والبريطاني والإسرائيلي أذرع الصهيونية اليهودية في العالم.

ألا يستفزنا هذا الإصرار من جهة الإسرائيلي ومن جهة الأمريكي من جهة البريطاني على الاستمرار في القتل للأطفال والنساء.