قائد الجيش بحث مع هوكشتاين بالأوضاع العامة والتطورات على الحدود الجنوبية

التقى قائد الجيش اللبناني العماد ​جوزاف عون​، في مكتبه في اليرزة، كبير مستشاري الرّئيس الأميركي ​آموس هوكشتاين​، وتناول البحث الأوضاع العامّة في البلاد والتّطوّرات على الحدود الجنوبيّة.

كما استقبل وزير الاقتصاد والتّجارة في حكومة تصريف الأعمال ​أمين سلام​، وتناول البحث الأوضاع العامّة في البلاد.

والتقى أيضًا نقيب المحامين في طرابلس سامي الحسن، مع وفد من أعضاء مجلس النّقابة، وتناول البحث شؤونًا مختلفة.