قائد الجيش بحث مع هوكشتاين بالأوضاع العامة والتطورات على الحدود الجنوبية

التقى قائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون، في مكتبه في اليرزة، كبير مستشاري الرّئيس الأميركي آموس هوكشتاين، وتناول البحث الأوضاع العامّة في البلاد والتّطوّرات على الحدود الجنوبيّة.
كما استقبل وزير الاقتصاد والتّجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام، وتناول البحث الأوضاع العامّة في البلاد.
والتقى أيضًا نقيب المحامين في طرابلس سامي الحسن، مع وفد من أعضاء مجلس النّقابة، وتناول البحث شؤونًا مختلفة.
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