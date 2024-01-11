وزير الأمن العام الصيني يلتقي نظيره بالأمن الداخلي الأمريكي

ياسر رشاد - القاهرة - أكد وزير الأمن العام الصيني وانج شياو هونج أن الرئيسين الصيني والأمريكي توصلا إلى توافق مهم خلال اجتماعهما في سان فرانسيسكو بشأن إقامة مجموعة عمل وإجراء تعاون فيما يخص مكافحة المخدرات، داعيًا وكالات إنفاذ القانون في البلدين إلى ضرورة العمل معًا من أجل تنفيذ الاتفاق على نحو جيد.

وحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، ذكرت وكالة أنباء الصين (شينخوا) أن ذلك جاء خلال لقاء وزير الأمن العام الصيني مع وزير الأمن الداخلي الأمريكي أليخاندرو مايوركاس عبر رابط فيديو.

وحث وانج الجانبين على التمسك بالطريقة الصحيحة للتوافق الذي يتسم بالاحترام المتبادل والتعايش السلمي والتعاون المربح للجانبين، وعلى إجراء تعاون عملي في مجال إنفاذ القانون انطلاقا من روح سيادة القانون والاحترافية لتوفير المزيد من الطاقة الإيجابية للتنمية السليمة والمطردة للعلاقات الصينية-الأمريكية.

كما تبادل الجانبان أيضا وجهات النظر بشأن تعزيز الحوار والتعاون في مجال إنفاذ القانون.