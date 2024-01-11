موسكو: نقل الإكوادور أسلحة روسية إلى الولايات المتحدة خطوة غير ودية

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن سفير روسيا لدى الإكوادور، فلاديمير سبرينشان، اليوم الخميس، أن موسكو تُحقق في تقارير تفيد بأن الإكوادور تعتزم نقل معدات عسكرية روسية إلى الولايات المتحدة، معتبرًا أن هذه خطوة غير ودية.

وقال سبرينشان - في تصريحات أوردتها وكالة أنباء "تاس" الروسية - : "إننا نجري تحقيقات في هذا الشأن، لقد أبلغنا السلطات الإكوادورية بموقف روسيا، فالأمريكيون لا يحتاجون إلى هذه المعدات، خاصة وأنها كانت تسمى الخردة المعدنية يحتاج إليها أولئك الذين يعرفون كيفية التعامل مع المعدات الروسية الصنع".

وحذر البلوماسي الروسي، سلطات الأكوادور من أن هذه ستكون خطوة غير ودية، خاصة وأن رئيس الإكوادور أعلن موقف بلاده السلمي فيما يتعلق بالعملية العسكرية الخاصة والصراع في أوكرانيا، كما أكد أن إرسال "ما يسمى بالخردة المعدنية سيكون بمثابة مساهمة في الصراع من جانب واحد".

يُذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كان قد أعلن، في 24 فبراير 2022، شن عملية عسكرية ضد أهداف في أوكرانيا بهدف حماية سكان منطقة دونباس، الأمر الذي دفع العديد من دول الغرب والولايات المتحدة لفرض عقوبات اقتصادية ضخمة ضد روسيا.