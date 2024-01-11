لجنة نصرة الأقصى تدعو لحشد جماهيري في مسيرة الفتح الموعود غدا الجمعة

ياسر رشاد - القاهرة - دعت لجنة نصرة الأقصى اليمنية، لمسيرة "الفتح الموعود والجهاد المقدس" عقب صلاة الجمعة، وحددت مديريات وأماكن للاحتشاد .

وفي السطور التالية الأماكن التي حددتها لجنة نصرة الأقصى:

الاستاد الرياضي بالمدينة مكاناً للاحتشاد في مسيرة "الفتح الموعود والجهاد المقدس" عصر غد الجمعة

شارع التعاون بالمدينة ومدينة ضوران آنس مكاناً للاحتشاد في مسيرة "الفتح الموعود والجهاد المقدس" عصر غد الجمعة

مركز مديريتي عتمة و جبل الشرق عقب صلاة الجمعة

في ساحة حورة بالمدينة عقب صلاة الجمعة وفي مراكز المديريات عصراً

شارع عامر بمدينة دمت مكاناً للاحتشاد في مسيرة "الفتح الموعود والجهاد المقدس" عقب صلاة الجمعة

ساحة سوق الجوبة مكاناً للاحتشاد في مسيرة "الفتح الموعود والجهاد المقدس" عصر غد الجمعة

في المدينة ومراكز المديريات عقب صلاة الجمعة

جوار جامع الجند عقب صلاة الجمعة

ساحتي مركز الجبين وربوع بني خولي بمديرية بلاد الطعام أماكن للاحتشاد في مسيرة "الفتح الموعود والجهاد المقدس" صباح غدا الجمعة .