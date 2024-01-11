بلينكن: إسرائيل توافق على دخول الأمم المتحدة لشمال غزة للبدء في عودة السكان

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (د ب أ)

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الخميس، إن الحرب في غزة "لا تتصاعد"، في الوقت الذي اختتم فيه جولة في الشرق الأوسط، استهدفت منع اتساع نطاق القتال بين إسرائيل وحماس – الذي دخل شهره الرابع – والتحول لنزاع إقليمي أوسع.

وقال للصحفيين قبل مغادرته القاهرة، المحطة الأخيرة في جولته في المنطقة: "لا أعتقد أن الصراع يتصاعد، وهناك الكثير من نقاط الخطر، ونحن نحاول التعامل مع كل منها، مضيفًا أنه توصل إلى "عدد من الخطوات الملموسة للأمام".

وتابع "أولاً، موافقة من إسرائيل على قيام الأمم المتحدة بإرسال فريق تقييم إلى شمال غزة للنظر في الظروف التي ستكون ضرورية للبدء في إعادة السكان [من جنوب غزة] إلى الشمال"، "ثانيا، لدينا التزام من السلطة الفلسطينية بانتهاج عملية إصلاح هادفة".

وأوضح بلينكن أن هناك اتفاقا بين دول المنطقة للعمل معا وتنسيق الجهود، سواء من أجل غزة، أو من أجل السلام والاستقرار في المنطقة على المدى الأبعد، فضلًا عن وجود طريق يجمع بين احتياجات إسرائيل ورغباتها في الاندماج في المنطقة والتمتع بأمن حقيقي من ناحية، وتطلعات الشعب الفلسطيني في الحصول على دولة خاصة بهم، من ناحية أخرى."

وأكد أن تطبيع إسرائيل العلاقات مع قوى في المنطقة وجهود تهدف إلى إقامة دولة فلسطينية هي "أفضل طريقة لعزل وتهميش" إيران ووكلائها، الذين حافظوا على وضع بارز منذ اندلاع حرب غزة في أكتوبر.

وقال بلينكن: "أعتقد أن ما توصلنا إليه، خاصة من جميع محادثاتنا في هذه الرحلة، هو أنه يتعين عليك القيام بالأمرين معا، وعليك القيام بذلك من خلال تنسيق إقليمي ونهج إقليمي".