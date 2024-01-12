BBC: سوناك يجتمع بحكومته مساء الخميس لبحث توجيه ضربات بريطانية وأميركية للحوثيين

يجتمع رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك بحكومته مساء الخميس لبحث الوضع في البحر الأحمر واحتمال توجيه ضربات عسكرية للحوثيين اليمنيين، وفق ما أفادت وسائل إعلام.

ويعقد سوناك اجتماعا عبر الهاتف مع أعضاء حكومته يعلمهم خلاله "باحتمال توجيه ضربات بريطانية وأميركية ضد المتمردين الحوثيين في اليمن"، بحسب هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

وتحدثت صحيفة "التايمز" عن اجتماع لمجلس الوزراء "بينما تستعد المملكة المتحدة والولايات المتحدة لشن ضربات عسكرية ضد الحوثيين في اليمن".

وهدد وزير الدفاع البريطاني غرانت شابس الحوثيين الأربعاء قائلا "طفح الكيل... يجب أن نكون واضحين مع الحوثيين بأن هذا يجب أن يتوقف، وهذه هي رسالتي البسيطة لهم اليوم: تابعوا بعناية ما سيحدث". وأضاف "ما من شك أن إيران تقف وراء ما يحدث في البحر الأحمر".

من جهته، طالب مجلس الأمن الدولي الأربعاء بوقف "فوري" لهجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر، داعيا جميع الدول إلى احترام حظر الأسلحة المفروض على اليمنيين.