الحكومة الاسبانية سجّلت عدداً غير مسبوق من طلبات اللجوء في 2023

أعلنت الحكومة الإسبانية أنها تلقت أكثر من 163 ألف طلب لجوء في العام 2023 معظمها من مواطنين من أميركا اللاتينية، وهو عدد غير مسبوق في البلاد جعلها في المرتبة الثالثة بين دول الاتحاد الأوروبي لناحية تلقي أكبر عدد من الطلبات.

وأفادت وزارة الداخلية الإسبانية في بيان بأن المكتب الإسباني للجوء واللاجئين "تلقى 163218 طلباً للحماية الدولية في العام 2023، أي بزيادة 37 بالمئة عن العام الماضي وهو أعلى رقم منذ إنشاء المكتب في العام 1992".

ووضعت هذه الأرقام إسبانيا في المرتبة الثالثة بين دول الاتحاد الأوروبي لناحية تلقي أكبر عدد من طلبات اللجوء، بحسب الوزارة. وقدّم مواطنون من فنزويلا وكولومبيا والبيرو أكثر من ثلاثة أرباع هذه الطلبات (78,6 بالمئة).

وتم النظر في 92963 طلب حماية في العام 2023 ونال 11371 من مقدميها فقط حماية دائمة وهي حصة صغيرة تشكل حوالى 12 بالمئة من الطلبات المعالجة. ومُنحت الحماية خصوصاً لأفراد من أفغانستان وسوريا ونيكاراغوا وكولومبيا وهندوراس ومالي.

ولكن منحت اسبانيا عدداً أكبر من تصاريح الإقامة الموقتة لأسباب إنسانية والتي نالها في المجموع 41478 شخصًا في العام 2023، معظمهم من الفنزويليين.

إلى ذلك، استفاد 33,928 شخصًا ممن غادروا أوكرانيا بسبب الحرب من الحماية الموقتة الخاصة التي أنشأها الاتحاد الأوروبي، ليصل إجمالي المستفيدين إلى 195 ألفا في إسبانيا.

ورحب رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز في نهاية كانون الأول بالاتفاق الذي توصلت إليه دول الاتحاد الأوروبي بهدف إصلاح نظام الهجرة الأوروبي، والذي ينص خصوصاً على آليات تضامن لنقل طالبي اللجوء بين دول الاتحاد الأوروبي، من بينها إسبانيا التي تشكل إحدى بوابات الهجرة الرئيسية.