تايمز: من المتوقع أن تنضم بريطانيا إلى الولايات المتحدة في شن غارات جوية على مواقع عسكرية للحوثيين في اليمن ليل الخميس

أفادت صحيفة "التايمز" البريطانية، بأن من المتوقع أن تنضم بريطانيا للولايات المتحدة في توجيه ضربات جوية ليلية على مواقع عسكرية تابعة للحوثيين المتحالفين مع إيران في اليمن.

وذكر التقرير أن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك أطلع وزراء حكومته على التدخل العسكري الوشيك ضد الحوثيين مساء اليوم.