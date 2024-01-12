نادي الأسير الفلسطيني: إسرائيل تحول القيادية الفلسطينية خالدة جرار للاعتقال الإداري

اعلن نادي الأسير الفلسطيني اليوم إن إسرائيل حوَلت الناشطة خالدة جرار (60 عاما) إلى الاعتقال الإداري لمدة ستة شهور ليرتفع بذلك عدد المعتقلات إداريا إلى عشرة.

وأوضح النادي في بيان "الأسيرة جرار اعتُقلت في 26 من كانون الاول العام المنصرم، وهي أسيرة سابقة تعرّضت للاعتقال أكثر من مرّة بين اعتقالات إدارية وأحكام".

وذكر النادي في بيانه أنّ "الاحتلال أفرج عنها في اعتقالها الأخير عام 2021، وخلال هذا الاعتقال فقدت ابنتها وحُرمت من وداعها، فيما كانت قد فقدت والدها خلال اعتقالها في عام 2017".

وأوضح النادي أن "أعداد المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال هي الأعلى منذ انتفاضة عام 1987، حيث بلغ عددهم حتى نهاية ديسمبر كانون الأول (3291) معتقلا إداريّا، ليكون عددهم أعلى من عدد الأسرى المحكومين، وكذلك الموقوفين رهنًا للمحاكمة".

وقال النادي في بيان منفصل "اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيليّ منذ مساء أمس وحتّى صباح اليوم الخميس 28 مواطنا على الأقل من الضّفة بينهم أسرى سابقون".

وجاء في البيان "بذلك ترتفع حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر من العام المنصرم إلى نحو 5810".