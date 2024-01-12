إعلام أمريكي يعلن المواقع المتوقع استهدافها للحوثيين في اليمن

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، إن المواقع الحوثية المرجح استهدافها تشمل مواقع إطلاق الصواريخ والرادرات، ومستودعات الأسلحة حول مدينتي الحديدة وحجة باليمن.

وتابعت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤول دفاعي أمريكي، أن قوات الحوثيين نقلت بعض الأسلحة وحصنت أسلحة أخرى تحسبا لضربة من الولايات المتحدة وحلفائها.

ومن جانبها قالت فايننشال تايمز عن مسؤولين أمريكيين، إن وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، وضعت خيارات لتوجيه ضربات محددة للحوثيين، تشمل مستودعات أسلحة ومواقع إطلاق صواريخ.

وفي وقت سابق، قالت صحيفة وول ستريت جورنال، إن الشرق الأوسط، يستعد لضربات التحالف بقيادة الولايات المتحدة على مواقع جماعة أنصار الله "الحوثيون".

وتابعت الصحيفة أن هذا جاء بعدما تحدت الجماعة، الإنذار الذي وجه لها بوقف هجماتها على السفن العابرة للبحر الأحمر التابعة لإسرائيل أو تدعمها، بإطلاق العشرات من الصواريخ والطائرات المسيرة في الثلاثاء الماضي.

وأبلغ دبلوماسيون غربيون، المسؤولين التنفيذيين البحريين أن الأهداف من المرجح أن تشمل مواقع إطلاق الصواريخ والطائرات بدون طيار والرادارات ومستودعات الأسلحة حول مدينتي الحديدة وحجة اليمنيتين.

وفي وقت سابق أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون، أن البحرية الإيرانية احتجزت اليوم ناقلة نفط بشكل غير مشروع ووضع الطاقم مجهول.

وتابع البنتاجون، أن احتجاز إيران لناقلة النفط مخالف للقانون الدولي ودليل آخر على أنشطة إيران الخبيثة.